Нарисовать этикетку для водки.

Требуется дизайн этикетки туалетной бумаги: Название: Керемет Размеры: 90х300 мм Количество цветов: 2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Брендинговое агентство http://koloro.com.ua ищет удаленного сотрудника для постоянной проектной работы.
Сейчас необходимо разработать 5 концептов этикетки на бутылку водки.
Есть несколько вариантов бутылки, необходимо разработать к ним этикетки и оформить подачу.
Дизайн должен иметь выраженную коммуникацию и уникальную для сегмента идею.
Полное ТЗ вышлем потенциальному исполнителю.
Пожелания к исполнителю:
Возможность работать в рабочее время. Абстрактное мышление и развитое невербальное общение. Желание работать до победного конца и умение воспринимать критику.
Бюджет 1000 у.е.
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