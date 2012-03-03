Нарисовать этикетку для водки.

Брендинговое агентство http://koloro.com.ua ищет удаленного сотрудника для постоянной проектной работы.

Сейчас необходимо разработать 5 концептов этикетки на бутылку водки.

Есть несколько вариантов бутылки, необходимо разработать к ним этикетки и оформить подачу.

Дизайн должен иметь выраженную коммуникацию и уникальную для сегмента идею.

Полное ТЗ вышлем потенциальному исполнителю.

Пожелания к исполнителю:

Возможность работать в рабочее время. Абстрактное мышление и развитое невербальное общение. Желание работать до победного конца и умение воспринимать критику.

Бюджет 1000 у.е.