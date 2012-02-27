Создание эскизов кованной мебели

$1000
Дизайн продукцииЗакрыт9 заявок237 просмотров
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По представленным мною фотографиям разработать эскизы комплекта мебели. Подробное ТЗ во вложении.

12 лет назад
yunistlt
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
wanderer_k
Ксения 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
12 лет назад
$950
30 дней
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