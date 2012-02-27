Разработать дизайн значка.

Имеется логотип фирмы-производителя. Требуется на его основе разработать дизайн металлического объемного шильда, который будет нести на себе этот логотип и закрепляться в последствии на лицевой части продукции. Шильд (эмблема) будет изготовлена из металла, возможно прессование, травление, крепление полудрагоценных камней, нанесение эмалей. Креатив приветствуется. Шильд должен стать "фишкой" продукции. Более подробное ТЗ - в личку. От Вас - дизайн.

Все заявки скрыты. Возможна оплачиваемая работа с несколькими исполнителями.