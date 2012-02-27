Дизайн пульта управления

По представленным мною фотографиям разработать эскизы комплекта мебели. Подробное ТЗ во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует промышленный дизайн, скажем так наклейка (металлофото) для дверцы пульта управления. Во вложении два файла, первый это формат dxf с реальными размерами и масштабом 1:1. Надписи расположены над нужными органами управления. Первая окружность под каждой надписью (внутренняя) это отверстие для самой кнопки, а вторая окружность (наружная) это очертание натуральной кнопки. В верхней части находиться ЖКИ дисплей, отчерченный прямоугольником, его хотелось бы как то выделить. Два вертикальных отверстия по вертикали с лева, это замки дверцы.
Маленькие отверстия, это крепления под винты, шляпка винта диаметром 6,5 мм.
Второй файл от Корэла, в нем были сделаны наклейки на пленки и они вырезались и клеились на пульт.
Нужно сделать дизайн дверцы с логотипом организации http://www.paromash.ru/
Сколько это будет стоить?
http://dl.dropbox.com/u/608563/alex/1.cdr
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