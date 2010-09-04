moskrc

Виталий moskrc

 
42 годаРоссия/Воронеж
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Web разработчик (Django, GAE, jQuery)

Моя основная специализация - Web разработка. Опыт работы в этой сфере более 5-и лет. В

своей работе использую следующие инструменты: ОС GNU/Linux, система контроля версий

Mercurial, фреймворк Django (Python), СУБД MySQL, MongoDB, JavaScript библиотека jQuery. Предпочтение

отдаю нестандартным проектам требующим особого подхода. Большое внимание уделяю чистоте

и красоте кода потому что я очень люблю свою работу.

JavascriptPythonMySQLMongoDBjQueryLinuxDjango

  • Дизайн пульта управления

    Интересует промышленный дизайн, скажем так наклейка (металлофото) для дверцы пульта управления. Во вложении два файла, первый это формат dxf с реальными размерами и масштабом 1:1. Надписи расположены над нужными органами управления. Первая окружность под каждой ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта для промышленной компании

    Добрый день! Нужно сделать стильный, строгий и запоминающийся дизайн для сайта http://www.avtomatika-plus.ru/. Предусмотреть сбоку места для баннеров и рекламы (нашей), т.е. скорее всего нужен двух или трех-колоночный макет. Также хотелось бы отобразить на каждой странице ...

    Верстка сайтаjQuery
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать сайт из PSD

    Добрый день! Мне нужно сверстать сайт из PSD. Всего 3 страницы. Главная и две внутренних, каталог и просмотр товара. Верстать нужно в дивах, JS - jQuery. За сколько можете взяться за это и сколько ...

    jQuery
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменить окончание для Flash заставки

    Добрый день! Необходимо изменить окончание существующей флеш заставки (исходник .fla имеется) в соответствии со сл. сценарием. После того как куб разлетиться на фото мебели (поделенное на квадратики), необходимо: Кратко: 1. Разместить ...

    Flash
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Изменить окончание флеш заставки

    Добрый день! Необходимо изменить окончание существующей флеш заставки (исходник .fla имеется) в соответствии со сл. сценарием. После того как куб разлетиться на фото мебели (поделенное на квадратики), необходимо: Кратко: 1. Разместить слева по вертикали навигационное меню с разделами ...

    HTML
    Анимация5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш заставка для главной страницы сайта

    Здравствуйте! Нужна флеш заставка для главной страницы мебельного магазина воссозданная по прикрепленному файлу (исходник был утерян) со следующими изменениями: после того как кубик разваливается нужно показать вместо статической плоскости - динамическую. Сделать чтобы часть фотографий были постоянными, ...

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта шахматной школы

    $250

    Добрый день! Нужен макет сайта для шахматной школы (дизайн и верстка). * Главное: дизайн должен быть строгим и стильным. * Сайт будет на двух языках, нужно чтобы были флажки рус/eng. * На сайте будут следующие разделы 1. Лента ...

    Верстка сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web дизайнер, верстальщик

    Ищу дизайнера для работы в команде. Пока я один. Про себя - я web разработчик, Python (Django) / PHP (CakePHP). Очень люблю свою работу, но к сожалению с чувством прекрасного у меня не особо. Был ...

    PHPPythonDjango
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
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Сергей 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Изменить окончание для Flash заставки
Заказчик то что надо , четкое ТЗ , своевременная оплата , приятный в общении , и вообще зарекомендовал себя только лучшей стороны , всем рекомендую !!!!!!!!
Отличный разработчик! Мне нужно было подкорректировать Flash заставку для сайта, добавить интерактивное меню и что то вроде галереи. Все было сделано быстро (за 2 дня) и точно в срок. Кстати он сделал то что другие пытались сделать 2 недели и у них ничего не вышло!!! Отзывчивый, понимающий, ответственный! Всем рекомендую и сам буду обращаться к нему в дальнейшем! Я доволен. Профессиональная работа!
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