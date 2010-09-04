Интересует промышленный дизайн, скажем так наклейка (металлофото) для дверцы пульта управления. Во вложении два файла, первый это формат dxf с реальными размерами и масштабом 1:1. Надписи расположены над нужными органами управления. Первая окружность под каждой ...
Моя основная специализация - Web разработка. Опыт работы в этой сфере более 5-и лет. В
своей работе использую следующие инструменты: ОС GNU/Linux, система контроля версий
Mercurial, фреймворк Django (Python), СУБД MySQL, MongoDB, JavaScript библиотека jQuery. Предпочтение
отдаю нестандартным проектам требующим особого подхода. Большое внимание уделяю чистоте
и красоте кода потому что я очень люблю свою работу.
- Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Нужно сделать стильный, строгий и запоминающийся дизайн для сайта http://www.avtomatika-plus.ru/. Предусмотреть сбоку места для баннеров и рекламы (нашей), т.е. скорее всего нужен двух или трех-колоночный макет. Также хотелось бы отобразить на каждой странице ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Мне нужно сверстать сайт из PSD. Всего 3 страницы. Главная и две внутренних, каталог и просмотр товара. Верстать нужно в дивах, JS - jQuery. За сколько можете взяться за это и сколько ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Необходимо изменить окончание существующей флеш заставки (исходник .fla имеется) в соответствии со сл. сценарием. После того как куб разлетиться на фото мебели (поделенное на квадратики), необходимо: Кратко: 1. Разместить ...Анимация1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день! Необходимо изменить окончание существующей флеш заставки (исходник .fla имеется) в соответствии со сл. сценарием. После того как куб разлетиться на фото мебели (поделенное на квадратики), необходимо: Кратко: 1. Разместить слева по вертикали навигационное меню с разделами ...Анимация5 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужна флеш заставка для главной страницы мебельного магазина воссозданная по прикрепленному файлу (исходник был утерян) со следующими изменениями: после того как кубик разваливается нужно показать вместо статической плоскости - динамическую. Сделать чтобы часть фотографий были постоянными, ...Анимация12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день! Нужен макет сайта для шахматной школы (дизайн и верстка). * Главное: дизайн должен быть строгим и стильным. * Сайт будет на двух языках, нужно чтобы были флажки рус/eng. * На сайте будут следующие разделы 1. Лента ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Ищу дизайнера для работы в команде. Пока я один. Про себя - я web разработчик, Python (Django) / PHP (CakePHP). Очень люблю свою работу, но к сожалению с чувством прекрасного у меня не особо. Был ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт13 лет назад