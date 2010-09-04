Отличный разработчик! Мне нужно было подкорректировать Flash заставку для сайта, добавить интерактивное меню и что то вроде галереи. Все было сделано быстро (за 2 дня) и точно в срок. Кстати он сделал то что другие пытались сделать 2 недели и у них ничего не вышло!!! Отзывчивый, понимающий, ответственный! Всем рекомендую и сам буду обращаться к нему в дальнейшем! Я доволен. Профессиональная работа!