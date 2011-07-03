Сверстать сайт из PSD

HTML-версткаЗакрыт12 заявок202 просмотра
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Добрый день! Мне нужно сверстать сайт из PSD. Всего 3 страницы. Главная и две внутренних, каталог и просмотр товара. Верстать нужно в дивах, JS - jQuery. За сколько можете взяться за это и сколько займет по времени.

12 лет назад
moskrc
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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