Требуется верстка макетов

HTML-версткаЗакрыт35 заявок538 просмотров
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Добрый день,

Необходим толковый верстальщик

- верстка главной

- верстка внутренней

- подгонка других страниц под внут. макет

Требования:

- постоянство в сети

- хорошая цена

- оперативность конечно же

12 лет назад
alexmanag
Alex Manag 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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