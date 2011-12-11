Требуется сделать шаблон для Joomla 1.5 по макету

К заданию прилагается четыре картинки:

1) Home.jpg - главная страница. Картинки по центру должны быть ссылками

2) Product List.jpg - внутренняя страница. Обратите внимание, что для внутренних страниц сверху добавляется два элемента: breadcrumbs и ссылка "Мой альбом"

3) Product Details.jpg - это всплывающий блок (как lightbox или fancybox), который будет отображать информацию о товаре. Вам требуется сделать этот блок с position absolute. Только верстка

4) Positins.jpg - названия и расположение позиций модулей и компонента. Использовать именно такие имена для позиций модулей

Все шрифты, цвета, размеры, отступы должны быть сделаны как на макете