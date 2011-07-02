Верстка макета под Joomla 1.6

Нужна кросбраузерная, валидная верстка 2 страниц. Также нужно сделать, чтобы форма на контактной странице работала. Таблицы\дивы\смешанно - все-равно. Превьюшки страниц в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный верстальщик шаблонов под CMS Joomla 1.6. Обратите внимание на версию. Именно 1.6.
Необходимо отверстать дивами, кроссбраузерно и валидно. Полностью верстать не надо, главное создать каркас с позициями для модулей. Модули частично отверстаю сам.
Бюджет ограниченный, но можно поторговаться. Предпочтении отдам фрилансерам из Украины, с возможностью приема оплаты на счет ПриватБанка.
Но если таковых не найдется - оплата по WebMoney.
Пишите в личку, а лучше стучите в skype: sanya_medved
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