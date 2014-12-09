Обработать прайс и выложить его на сайт.

Есть сайт www.viccom.ru , Есть прайс-лист (прикреплен к тз)

В прйс листе идет позиции на услуги заправки картриджей. Первой в списке идет HP и Сanon. Весь прайс нужно привести к виду как и HP c Сanon.

Затем, на сайте вправа есть список производителей. Задача такова, что бы пользователь нажимал на производителя и попадал на страницу прайса этого производителя. Тоесть из прайса нужно взять отдельно производителя и перенести его на страницу на сайте.

Прайс лист на странице должен выглядеть аккуратно, не здоровеннымм как на пример вот тут http://viccom.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=110:hp-color-laser-get&catid=51:2011-06-27-12-49-12&Itemid=143

Сайт на джумле. Доступ в админку дам после утверждения исполнителя.