Поправить отображение картинки, чтобы она по центру была и в нормальном виде
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать макет. Нужно очень быстро. Сегодня до 19.00 по москве.
Слайдер не нужен. Каркас и верхнее меню готово.
исходники: http://zalil.ru/31360437
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