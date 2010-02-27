Сверстать дизайн joomla

Нужно сверстать блок, что на картинке, xhtml. На левой части картинки как будет в обычном состоянии, на правой части как будет при нажатии на блок, обязательно - радиобаттон сделать как на картинки - он будет ...
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Добрый день уважаемые Профессионалы! Нужно сверстать дизайн для joomla,желательно верстальщик с Украины.
Спасибо за предложения,начал работать с Бытяк Вячелав (Slayer_007)
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