Нужна верстка под Bitrix, файл во вложении. Интернет-магазин уже есть, но на нем несколько другой дизайн, проще этого. Нужно свести к этому дизайну (с выводом товара на главную) + вывести нижнее меню. То есть в Битриксе разбираться немного надо.