Верстка документа в формат электронной книги

HTML-версткаЗакрыт3 заявки143 просмотра
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Необходимо создать диск в формате электронной книги: так требует издатель. Материал по педагогике. рисунков нет, есть таблицы, схемы, в основном структурированный текст.

12 лет назад
gimela08
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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