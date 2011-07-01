Доработать шаблон сайта

HTML-версткаЗавершен7 заявок261 просмотр
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Доработать шаблон сайта, подробности в личку

12 лет назад
satibo
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
zeniazik
Евгений 
29 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Разумная цена, всё чётко исполнено по ТЗ, даже немного больше и в оговоренные сроки. Быстрое внесение нужных изменений. Работой очень доволен, буду продолжать сотрудничество.
Очень доволен работой с данным заказчиком. Лёгок в общении, чёткие указания по работе. Рекомендую!
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