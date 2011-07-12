Срочно сверстать и натянуть на Joomla или WP

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется сделать верстку макета и интеграцию готового в движок CMS . Сайт для которого нужно: http://www.kupalnikshop.ru/index.html. Сайт состоит из одной главной страницы, трех внутренних, и семи внутренних однотипных страниц, с переходами по фотографиям. Макет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть простой макет ПСД - 7 страниц.. ( пример главной в приложении)
Нужно:
- сверстать JOOMLA
- установить на хостинг
Подробнее с выбраным исполнителем проекта!
Ищу человека который в течении 2 дней готов выполнить этот проект.
Условия оплаты ( это не обсуждаеться!)
- вы делаете верстку и установку на своем хосте.
- я проверяю И ОТПРАВЛЯЮ ВАМ 80 процентов указаной стоимости
Потом после установки на мой хостинг оплачиваю остальные деньги!
Лучше если человек будет с Украины - делать банковский перевод, или с КИЕВА - наличный расчет!
Спасибо.
С уважением, Евгений
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