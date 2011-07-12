Срочно сверстать и натянуть на Joomla или WP

HTML-версткаЗавершен2 заявки124 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Есть простой макет ПСД - 7 страниц.. ( пример главной в приложении)

Нужно:

- сверстать JOOMLA

- установить на хостинг

Подробнее с выбраным исполнителем проекта!

Ищу человека который в течении 2 дней готов выполнить этот проект.

Условия оплаты ( это не обсуждаеться!)

- вы делаете верстку и установку на своем хосте.

- я проверяю И ОТПРАВЛЯЮ ВАМ 80 процентов указаной стоимости

Потом после установки на мой хостинг оплачиваю остальные деньги!

Лучше если человек будет с Украины - делать банковский перевод, или с КИЕВА - наличный расчет!

Спасибо.

С уважением, Евгений

Joomla
12 лет назад
zhenia_master
Евгений 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
f0cus
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 отзывов(-1)
12 лет назад
$80
2 дня
Очень толковый исполнитель. Проект выполнен на 10 баллов. Спасибо! Буду и дальше работать с Евгением!
Мне понравилось сотрудничать с Евгением. Евгений очень ответственный и пунктуальный заказчик. Всем рекомендую.
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