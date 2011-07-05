Приватный проект для Кремер Эрик (erikv)

Нужно натянуть готовый шаблон на движок PG Real Estate (используется шаблонизатор Smarty)
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Вёрстка дизайн макета для интернет магазина одежды
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