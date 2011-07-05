Приватный проект для Кремер Эрик (erikv)

$130
HTML-версткаЗавершен3 заявки147 просмотров
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Вёрстка дизайн макета для интернет магазина одежды

12 лет назад
sharmelles
Екатерина 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
erikv
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$130
5 дней
Проект был непростой со множеством мелких деталей. Эрик просто молодец. Справился со свеми задачами и оперативно всё поправлял. Советую.
Екатерина очень хороший заказчик и приятный человек. Несмотря на то, что проект был сложный, просто получил удовольствие от нашего сотрудничества!
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