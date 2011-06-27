Интегрировать слайдер Flashxml.net в DLE 9.3 сайт

Необходимо переделывать дизайны для универсальной ЦМС. Все шаблоны на одну тематику - Кино. Работа для верстальщиков или фрилансеров, знающих HTML и CSS . (знание JavaScript, PHP или других языков НЕ ТРЕБУЕТСЯ) Адаптация шаблона это удаление лишнего мусора ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на DLE 9.3 UTF-8 : awars.net
В него нужно интегрировать этот слайдер: http://www.flashxml.net/banner-rotator.html
Желательно: настроить вывод в слайдер из одной категории новостей через доп. поля - но не обязательно, достаточно даже просто вставить слайдер.
Контакты для связи: ася 455921. скайп Tibaldik
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