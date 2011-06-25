Сайт под ключ на DLE

Необходимо переделывать дизайны для универсальной ЦМС. Все шаблоны на одну тематику - Кино. Работа для верстальщиков или фрилансеров, знающих HTML и CSS . (знание JavaScript, PHP или других языков НЕ ТРЕБУЕТСЯ) Адаптация шаблона это удаление лишнего мусора ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн, остальное за вами.
Ваша цена и сроки?
ТЗ здесь: http://narod.ru/disk/17018025001/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20www.txt.html
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