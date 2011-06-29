Требуется верстка

HTML-версткаЗавершен12 заявок324 просмотра
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Здравствуйте необходима верстка *psd макета, для сайта о вконтакте, макет в *jpg можно посмотреть по ссылке http://clip2net.com/s/11fnT, работу выполнить желательно сегодня, думаю по времени там немного займет, сложных элементов нет. Оплачу в ВМ

12 лет назад
dexter007
36 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
leoya
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва(-1)
12 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
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