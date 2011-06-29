Требуется верстка

Здравствуйте необходима верстка *psd макета, для сайта о вконтакте, макет в *jpg можно посмотреть по ссылке http://clip2net.com/s/11fnT, работу выполнить желательно сегодня, думаю по времени там немного займет, сложных элементов нет. Оплачу в ВМ