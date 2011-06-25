Оформление модуля в Джумле 1.5

Нужно сверстать и адаптировать Дизайн под Webasyst Shop-script пишите в проект ... оплата по факту .. Пишите Цену и сроки ... заявки скрыты..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо оформит модуль:
Название модуля на фоне картинки
Содержимое модуля с бекграундом (картинка)
Подвал модуля - картинка
Нужны куски кода и куда их ставить
З.Ы. На сайте будут модули и без оформления
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