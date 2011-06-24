Переверстка

$100
HTML-версткаЗакрыт8 заявок297 просмотров
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Есть шаблон страничка битрикса nn-sp.ru , требуется переверствать без битрикса качественно с нуля , страница + css

желательно под фреймворк yii

по факту

12 лет назад
Jevodan
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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