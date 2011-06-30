Поправить сайт WebAsyst

1. На данный момент текст на главной странице интернет-магазина (в самом низу) прописан через HTML код. И он соответственно отображается на всех страницах сайта. Необходимо, чтоб этот текст главной страницы был только на главной.

Кроме того, при описании каждой категории текст находится над продуктами, а нужно, чтоб он был ниже продуктов.

2. Объяснить или закачать файл Robots.txt в корень сайта.