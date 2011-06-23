Доработать сайт на Джумле

$100
HTML-версткаЗакрыт5 заявок182 просмотра
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Необходимо доработать сайт на джумле!

Переставка некоторых модулей, исправление некоторых нестыковок.

Добавление при регистрации защитных символов от ботов.

Исправление выбора цвета сайта которая есть в шаблоне но оно не работает.

Там некоторые статьи столбцами, необходимо убрать режим столбцов на всегда, и сделать так чтобы все статьи были горизонтально ну как в dle движках статьи.

ICQ-117652 Skype dll256

12 лет назад
helgan
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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