Необходимо доработать сайт на джумле!

Переставка некоторых модулей, исправление некоторых нестыковок.

Добавление при регистрации защитных символов от ботов.

Исправление выбора цвета сайта которая есть в шаблоне но оно не работает.

Там некоторые статьи столбцами, необходимо убрать режим столбцов на всегда, и сделать так чтобы все статьи были горизонтально ну как в dle движках статьи.

ICQ-117652 Skype dll256