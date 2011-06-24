Правка по верcтке срочно

$10
HTML-версткаЗавершен18 заявок389 просмотров
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Вот здесь новости налазеют на фон,показал на принт скрине (в приложении) необходимо срочно поправить.

12 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
Darkice
Витя 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$2
1 день
Спасибо ! оперативно помог !
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