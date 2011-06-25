Дивно сверстать заглушку

Добрый день! Есть готовый дизайн (макет PSD), необходимо сверстать поставить на движок и настроить Prestashop для работы по ТЗ. ТЗ прилагаю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хочу найти исполнителя, который дивно сверстает 1 страницу в 2 разно-одинаковых представлениях
резина
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