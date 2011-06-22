Верстка готового дизайна и настройка Prestashop

HTML-версткаЗакрыт7 заявок229 просмотров
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Добрый день!

Есть готовый дизайн (макет PSD), необходимо сверстать поставить на движок и настроить Prestashop для работы по ТЗ.

ТЗ прилагаю.

Prestashop
12 лет назад
Mironchus
Дмитрий 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
buzuchok
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$500
18 дней
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