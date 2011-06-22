Форма регистрации в интернет-магазине на Bitrix

Здравствуйте,необходимо сверстать дизайн сайта (только главная и 2 внутренних аналогичных,все в приложении) Обязательные требования: 1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии оперы,хром и сафари. 2.Валидная и сео оптимизированная верстка. 3.Совпадение с макетами должно быть 100 % 4.Возможно кое ...
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