Вёрстка + шаблон для Joomla 1.5

$60
HTML-версткаЗавершен11 заявок207 просмотров
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Дизайн в приложении. Шаблон нужен для Joomla 1.5

Цена: $60

Срок: 3 дня.

Описание: шапка, футер... меню - слева и дублируется внизу, контент - в центре, картинка - справа => т.е. 3 колонки.

Имеется грамотный псд.

С ув. Андрей

Joomla
12 лет назад
internshipa
Андрей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
sezik
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Спасибо. Оперативно и на связи. Были некоторые мелочи, но это обычные рабочие моменты. Рекомендую.
Легко и просто работать с Андреем. Четко поставленные задачи. Необходимы любые уточнения - он всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Сергей.
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