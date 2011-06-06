Создание дизайнов и сайтов под ключ на CMS Joomla 1.5.x, 1.6

Сайт: wd-mir.com

Email: [email protected]

ICQ № 617265939.

SKYPE: wd-mir

Что мы умеем?

- Создание сайтов под ключ (php, javascript, MySQL)

- Создание интернет магазинов

- Высококачественная и точная верстка

- Программирование php & MySQL

- Разработка различных компонентов с использованием технологий Java, php и Ajax

- Разработка сложных анимационных роликов с использованием технологий Flash и Flex

- Разработка клиентских приложений по технологиям Flash

Что Вы получите в результате?

- Удобный и быстрый функционал на Ваш сайт с управлением и настройками в интуитивно понятной административной панели.

- Разнообразный функционал по Вашим требованиям, который будет собирать, накапливать, хранить информацию, генерировать отчетность (PHP, My SQL, JavaScript, HTML и CSS).

- Онлайн – калькуляторы любой сложности с использованием новейших технологий Ajax и JavaScript (пример работы http://lexintel.ru/services/outstaffing/outstaffingcalculation.html)

- Формы заказов, формы обратной связи, формы регистрации, различные анкеты и голосования с возможностью рассылки автоматических писем и хранения данных с этих форм (используем технологию Flex) (пример работы http://lexintel.ru/order.html )

- Интерактивные каталоги товаров, построенные на основе библиотеки JQuery (пример работы http://vaslav.com.ua/ )

- Фото галереи с разнообразными красивыми эффектами (JQuery, LiteBox, MooTools, dojo и др.) (пример работы http://wd-mir.com/portfolio )

- Рекламную анимацию или баннеры с использованием flash технологий (пример работы http://lexintel.ru/about.html)

- Проигрывание видеороликов на Вашем сайте (пример работы http://lexintel.ru/all-video/outstaffingvideo.html )

- Различные календари такие, как календарь событий в кинотеатре или календарь тур поездок, с возможностью бронирования

Работать с нами комфортно:

- Мы всегда на связи – ежедневно с 8:00 до 21:00 по Гринвичу (GMT)

- Всегда оперативно отвечаем на письма или сообщения заказчика

- Подходим к работе со всей ответственностью

- Готовы представлять ежедневные отчеты о проделанной работе

- Всегда укладываемся в озвученные сроки

Порядок работы:

1. Вы выбираете нас исполнителем Вашего проекта

2. В режиме онлайн конференции устраиваем мозговой штурм по Вашему проекту и определяем Ваши цели, пожелания и результаты, которые Вы хотите видеть на выходе

3. По результатам обсуждения составляем техническое задание и отправляем его Вам на утверждение

4. Разделяем грядущую работу на этапы и назначаем сроки и цены для каждого этапа

5. Вы оплачиваете за каждый этап по его результатам

6. В процессе сотрудничества с нами, мы даем Вам возможность в режиме реального времени отслеживать развитие Вашего проекта

7. Вы получаете результат, который ожидали точно в оговоренный срок

Хватит уже слов, давайте приступать к работе!

Мы уверены – Вам это понравится!