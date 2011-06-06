Сайт: wd-mir.com
Email: [email protected]
ICQ № 617265939.
SKYPE: wd-mir
Что мы умеем?
- Создание сайтов под ключ (php, javascript, MySQL)
- Создание интернет магазинов
- Высококачественная и точная верстка
- Программирование php & MySQL
- Разработка различных компонентов с использованием технологий Java, php и Ajax
- Разработка сложных анимационных роликов с использованием технологий Flash и Flex
- Разработка клиентских приложений по технологиям Flash
Что Вы получите в результате?
- Удобный и быстрый функционал на Ваш сайт с управлением и настройками в интуитивно понятной административной панели.
- Разнообразный функционал по Вашим требованиям, который будет собирать, накапливать, хранить информацию, генерировать отчетность (PHP, My SQL, JavaScript, HTML и CSS).
- Онлайн – калькуляторы любой сложности с использованием новейших технологий Ajax и JavaScript (пример работы http://lexintel.ru/services/outstaffing/outstaffingcalculation.html)
- Формы заказов, формы обратной связи, формы регистрации, различные анкеты и голосования с возможностью рассылки автоматических писем и хранения данных с этих форм (используем технологию Flex) (пример работы http://lexintel.ru/order.html )
- Интерактивные каталоги товаров, построенные на основе библиотеки JQuery (пример работы http://vaslav.com.ua/ )
- Фото галереи с разнообразными красивыми эффектами (JQuery, LiteBox, MooTools, dojo и др.) (пример работы http://wd-mir.com/portfolio )
- Рекламную анимацию или баннеры с использованием flash технологий (пример работы http://lexintel.ru/about.html)
- Проигрывание видеороликов на Вашем сайте (пример работы http://lexintel.ru/all-video/outstaffingvideo.html )
- Различные календари такие, как календарь событий в кинотеатре или календарь тур поездок, с возможностью бронирования
Работать с нами комфортно:
- Мы всегда на связи – ежедневно с 8:00 до 21:00 по Гринвичу (GMT)
- Всегда оперативно отвечаем на письма или сообщения заказчика
- Подходим к работе со всей ответственностью
- Готовы представлять ежедневные отчеты о проделанной работе
- Всегда укладываемся в озвученные сроки
Порядок работы:
1. Вы выбираете нас исполнителем Вашего проекта
2. В режиме онлайн конференции устраиваем мозговой штурм по Вашему проекту и определяем Ваши цели, пожелания и результаты, которые Вы хотите видеть на выходе
3. По результатам обсуждения составляем техническое задание и отправляем его Вам на утверждение
4. Разделяем грядущую работу на этапы и назначаем сроки и цены для каждого этапа
5. Вы оплачиваете за каждый этап по его результатам
6. В процессе сотрудничества с нами, мы даем Вам возможность в режиме реального времени отслеживать развитие Вашего проекта
7. Вы получаете результат, который ожидали точно в оговоренный срок
Хватит уже слов, давайте приступать к работе!
Мы уверены – Вам это понравится!
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