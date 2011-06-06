sezik

Сергей sezik

 
39 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание дизайнов и сайтов под ключ на CMS Joomla 1.5.x, 1.6

Сайт: wd-mir.com

Email: [email protected]

ICQ № 617265939.

SKYPE: wd-mir

Что мы умеем?

- Создание сайтов под ключ (php, javascript, MySQL)

- Создание интернет магазинов

- Высококачественная и точная верстка

- Программирование php & MySQL

- Разработка различных компонентов с использованием технологий Java, php и Ajax

- Разработка сложных анимационных роликов с использованием технологий Flash и Flex

- Разработка клиентских приложений по технологиям Flash

Что Вы получите в результате?

- Удобный и быстрый функционал на Ваш сайт с управлением и настройками в интуитивно понятной административной панели.

- Разнообразный функционал по Вашим требованиям, который будет собирать, накапливать, хранить информацию, генерировать отчетность (PHP, My SQL, JavaScript, HTML и CSS).

- Онлайн – калькуляторы любой сложности с использованием новейших технологий Ajax и JavaScript (пример работы http://lexintel.ru/services/outstaffing/outstaffingcalculation.html)

- Формы заказов, формы обратной связи, формы регистрации, различные анкеты и голосования с возможностью рассылки автоматических писем и хранения данных с этих форм (используем технологию Flex) (пример работы http://lexintel.ru/order.html )

- Интерактивные каталоги товаров, построенные на основе библиотеки JQuery (пример работы http://vaslav.com.ua/ )

- Фото галереи с разнообразными красивыми эффектами (JQuery, LiteBox, MooTools, dojo и др.) (пример работы http://wd-mir.com/portfolio )

- Рекламную анимацию или баннеры с использованием flash технологий (пример работы http://lexintel.ru/about.html)

- Проигрывание видеороликов на Вашем сайте (пример работы http://lexintel.ru/all-video/outstaffingvideo.html )

- Различные календари такие, как календарь событий в кинотеатре или календарь тур поездок, с возможностью бронирования

Работать с нами комфортно:

- Мы всегда на связи – ежедневно с 8:00 до 21:00 по Гринвичу (GMT)

- Всегда оперативно отвечаем на письма или сообщения заказчика

- Подходим к работе со всей ответственностью

- Готовы представлять ежедневные отчеты о проделанной работе

- Всегда укладываемся в озвученные сроки

Порядок работы:

1. Вы выбираете нас исполнителем Вашего проекта

2. В режиме онлайн конференции устраиваем мозговой штурм по Вашему проекту и определяем Ваши цели, пожелания и результаты, которые Вы хотите видеть на выходе

3. По результатам обсуждения составляем техническое задание и отправляем его Вам на утверждение

4. Разделяем грядущую работу на этапы и назначаем сроки и цены для каждого этапа

5. Вы оплачиваете за каждый этап по его результатам

6. В процессе сотрудничества с нами, мы даем Вам возможность в режиме реального времени отслеживать развитие Вашего проекта

7. Вы получаете результат, который ожидали точно в оговоренный срок

Хватит уже слов, давайте приступать к работе!

Мы уверены – Вам это понравится!

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSJoomlajQueryAjaxFlashJavaФорма обратной связи
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Отзывы заказчиков
org413
Мсл 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$445
8 баллов
12 лет назад
Сайт под ключ + логотип + дизайн
Работа сделана в срок, пожелания учитывались, ошибки исправлялись.
Отличный заказчик! Четко поставленное ТЗ, постоянно на связи. Знает, чего хочет. Рекомендую. --- С уважением, Сергей. Студия ВД-МИР
Ответный отзыв
cmyker
Олег 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
119 отзывов(-1)
$230
10 баллов
12 лет назад
Сверстать и настроить сайт
Все было сделано качествено и в обещанные сроки. Хороший исполнитель!
Отличный заказчик!!! Точно сформулированное ТЗ, Постоянно на связи, приятен в общении, и самого главное - своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
internshipa
Андрей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Вёрстка + шаблон для Joomla 1.5
Спасибо. Оперативно и на связи. Были некоторые мелочи, но это обычные рабочие моменты. Рекомендую.
Легко и просто работать с Андреем. Четко поставленные задачи. Необходимы любые уточнения - он всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Сергей.
Ответный отзыв
DanilaEjov
Данила 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Переделать шапку сайта
Слав, спасибо тебе огромное, очень выручил. Пусть задание и получилось пустяковое, да и сумма ни о чем... Но факт, в том, что исполнитель понял суть того что я хочу. (а я сам не знал, что именно хочу, если честно). Сделано, быстро, качественно и без нареканий. Еще раз Благодарю. Удачи в делах и творчестве! Надеюсь, что еще поработаем :) С уважением, DanilaEjov
Всегда рады тому, что встречаются люди с которыми настолько просто и легко работать. Данила именно этот случай. Четко поставленное задание, ни минуты оффлайна, на любые вопросы отвечал бытро и точно. Оплата своевременная, постоянно на связи, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо, Команда студии WD-MIR
Ответный отзыв
xa13iq
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Перенос дизайна
Быстро, качественно выполнил всю работу, рекомендую всем!
Отличный заказчик, четко поставленное ТЗ - никаких недопониманий по проекту. Оплата в своевременная. Рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
8 отзывов
от $50
от 1 дня
#498
Веб-программирование
5 отзывов
от $80
от 1 дня
#535
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4 отзыва
от $150
от 3 дней
#118