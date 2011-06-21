Вёрстка несложного дизайна

$50
HTML-версткаЗакрыт17 заявок287 просмотров
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Имеется дизайн сайта... Нужно сделать его вёрстку .

Редизайн вот этого сайта domabani.su/

Меню нужно сделать выпадающим ,туда добавить вот эти пункты:

Фотографии наших работ...Информация....Наши цены

С права где белое окошко .. нужно просто добавить текст о наших партнёрах (GREENART Центр ландшафтного строительства)

И соответственно Место где будет располагаться сам текст...(почему то дизайнер забыл его добавить).

PSD файл скину позже исполнителю

С Уважением Станислав

12 лет назад
SeoKlips
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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