Исправление ошибки шаблона

$50
HTML-версткаЗавершен3 заявки110 просмотров
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Есть шаблон "Replicant v2" для joomla 1.5. Как оказалось шаблон имеет ошибку - при добавлении на сайт форума kunena (и некоторых других модулей) наблюдается разрыв контента (см. приложение) на других шаблонах такой глюк не замечен.

Требуется человек способный исправить эту проблему в оригинальном шаблоне.

12 лет назад
alekovaamelin
Вячеслав 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
o-mega
35 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Помог с решением проблемы на лету и в течении получаса все было исправлено! Понимание желаний заказчика с полуслова, советы более интересных и качественных подходов!! Спасибо за сотрудничество!!
Чётко ставит задание. Быстро отвечает на уточняющие вопросы. Приятен в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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