Исправление ошибки шаблона

HTML-верстка. Обо всем договорились.
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Есть шаблон "Replicant v2" для joomla 1.5. Как оказалось шаблон имеет ошибку - при добавлении на сайт форума kunena (и некоторых других модулей) наблюдается разрыв контента (см. приложение) на других шаблонах такой глюк не замечен.
Требуется человек способный исправить эту проблему в оригинальном шаблоне.
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