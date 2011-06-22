Исправление ошибки шаблона

Есть шаблон "Replicant v2" для joomla 1.5. Как оказалось шаблон имеет ошибку - при добавлении на сайт форума kunena (и некоторых других модулей) наблюдается разрыв контента (см. приложение) на других шаблонах такой глюк не замечен.

Требуется человек способный исправить эту проблему в оригинальном шаблоне.