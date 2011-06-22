Сверстать сайт по готовым макетам

Описание проекта:

Необходимо сверстать по уже существующим макетам (По ссылкам все существующие макеты в сжатом виде. В наличии оригиналы в psd). Интересуют сроки и цена.

Превью макетов:

http://narod.yandex.ru/disk/16911761001/phatch.rar

Обязательные требования:

Валидность

Реализация всех JS эффектов (выпадающее меню, всплывающие надписи, табы)

Кросбраузерность

Пояснения по макетам:

Image000.jpeg и Image001.jpeg по сути одна и та же главная, только с показанным выпадающим меню.

Так же блок с новостями и со стрелочками справа под шапкой - текст и картинка по натажию на стрелочку сменяют друг друга, как в слайдере.

Image002.jpeg, Image003.jpeg, Image004.jpeg - показаны открывающиеся вкладки без перезагрузки.

Так же на всех этих страницах показана карта внизу: Там город должны позиционироваться абсолютно, с прямым заданием координат в коде (чтобы в коде php их можно было перемещать). При наведении на город с одной из четырех иконок всплывающий блок.

Аналогичная карта на странице Image005.jpeg (лучше и на главной и тут использовать идентичный код).

Image006.jpeg и Image007.jpeg должны сменяться по нажатию вместе с Image005.jpeg без перезагрузки.

На всех страницах вверху: картинка сменяют друг друга по кругу, примерно как тут: http://www.1c-bitrix.ru/ Плюс по нажатию на кружочек мы выбираем конкретную картинку (все по аналогии по ссылке выше)

Image014.jpeg - фотогалерея: внизу прокрутка, при нажатии на превью вверху картинка меняется без перезагрузки. Автоматом ничего не меняется.

Image016.jpeg, Image021.jpeg - обычные табы без перезагрузки

Image035.jpeg - Пример всплывающего окна, при нажатии на ссылку вверху справа "вход для партнеров".

По сути тут меньше 37 страниц, так как на разных картинках показаны вариации одной и той же страницы.