Настройка сайта

$50
HTML-версткаЗавершен9 заявок241 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна помощь в до настройки сайта на Joomla 1.5

1. Настроить галерею

2. Настроить яндекс карты

3. Настроить меню

12 лет назад
xa13iq
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
GennadyZ6
Геннадий 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Быстро, качественно выполнил всю работу, рекомендую всем!
Все прошло отлично! Рекомендую!!!
  • Похожие заказы

  • Требуется верстка

    $40

    CMS : DLE Сайт:http://deadshot.net 1)Требуеться Верстка Сайта под IE6 2)Изменение дизайн Шапки 3)Изменение структуры вывода новостей ---Cрок и цена--- 1) Ваша цена? 2) Срок? Skype: firstange1

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка сайта из psd

    $180

    Надо сверстать сайт из 7 страниц. Вышлю все задание и материалы на почту. Одна из страниц в приложении. Сроки сжатые - 1 неделя на исполнение. Если интересует работа пишите и оставляйте почту.

    Верстка сайта
    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дивно сверстать

    Всем привет, Хочу найти исполнителя, который сверстает 6 страничек (с JS) css 3, кроссбраузерно, т.е. современно и круто!

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание шаблонов для WordPress (PSD - WP)

    $1000

    Ищу опытного WordPress разработчика. Требуется: - Кроссбраузерная, валидная верстка - Навыки программирования - Отлично разбираться в структуре WP (Создание уникальных опций для каждого шаблона). - Умение создать любой шаблон, от блога, до магазина. - Опыт ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переверстка

    $100

    Есть шаблон страничка битрикса nn-sp.ru , требуется переверствать без битрикса качественно с нуля , страница + css желательно под фреймворк yii по факту

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поправить сайт WebAsyst

    1. На данный момент текст на главной странице интернет-магазина (в самом низу) прописан через HTML код. И он соответственно отображается на всех страницах сайта. Необходимо, чтоб этот текст главной страницы был только на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка

    $10

    Нужна валидная, кроссбраузерная верстка очень простого макета. Размер фикс. Нужен адекватный, здравомыслящий верстальщик, который: - знает, как включать в Photoshop’е сетку; - знает, что такое межстрочный интервал и где его посмотреть; - видит что расстояние между блоками 10 px, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад