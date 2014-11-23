GennadyZ6

Геннадий GennadyZ6

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Сайты под ключ, дизайн, полиграфия, фотография, музыка...

Отзывы заказчиков

tykhomyrov
Владислав 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
2 балла
10 лет назад
Cоздание полноценной копии сайта
Magento
Исполнитель получил полную оплату и слился. Звонишь,пишешь как в трубу. Очень жаль что отзывы не соответствуют реальности....
Waxtep00
Юрий 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
3 балла
10 лет назад
Создание сайта визитки с БД и файлообменником
Был сделан заказ. Разработка сайта с БД и программированием за 200 у.е. Геннадий - контактное лицо попросил срок 2 недели - это так чтоб не спешить. Предоплаты взял 1600 грн. из них 150 за доменное имя и 400 за хостинг который принадлежит самому Геннадию. Прошло 2 недели. Геннадий предложил делать сайт на джумле и прислал возможные образцы оформления сайта. Я так понимаю это были шаблоны сайтов на Джумле. Я выбрал один пример и все. Он даже не спрашивал четкое тех задание. При программировании надо учитывать мелкие нюансы. Еще через 2 недели, я написал ему чтобы он возвращал деньги, потому как я больше не хочу с ним работать. Он сказал что это я разрываю договор и 50 % суммы он оставляет у себя. Но при этом начал как то суетиться. Началась какая то работа. Правда с вечными ограничениями. Например нельзя переименовывать файлы кириллицей или нельзя сделать прогресс бар при загрузке файлов.... Но самое главное, что оказалось, что его хостинг не поддерживает загрузку больших объемов файлов. Т.е. я не смог закачать файл больше 70 мег. А мне бывает надо и более 1 Гб. Об этом он был предупрежден в самом начале. В конце концов он просто морозился. Просто долго не отвечал на письма или не брал трубку. Я Связался с другим веб дизайнером и он за 300 у.е. сделал мне все с нуля на джумле, со всеми моими капризами и поднял сервер на моем личном компьютере и разместил сайт там. Т.е. проблема хостинга отпала. Через некоторое время мне пишет Геннадий и говорит что я ему должен оставшуюся часть долга, т.к. типа мой дизайнер немного подправил сайт самого Геннадия и все. Я конечно не согласился. После этого контактов не было. Кстати, мой диз сказал что программирование у Геннадия очень сильно хромает. Читатели знайте. Геннадий - владелец хостинга. У него есть знакомые программеры, дизайнеры. Он им дает задание, а когда те смогут его выполнить - не известно. Я не советую давать ему серьезные задачи. Если есть вопросы, звоните 0966267481 Елена.
nmaximum
Максим 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Восстановление сайта из резервной копии
Все быстро, четко, без лишних вопросов.
Чёткая формулировка задачи. Быстрая оплата. Рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
akinshind
Дмитрий 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$80
2 балла
10 лет назад
Сайт ит компании
Исполнитель указал срок 3 дня. Получил 50% предоплаты. Но прошел уже месяц, а я не увидел даже первоначального варианта сайта. На мои вопросы или не отвечает или обещает сделать все еще через 2-3 дня, но работа так и не выполнена. Очень жаль, что отзывы не соответсвуют реальному качеству работы и немного жаль потраченных денег.
1mmortal
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Маленькая работа на ЦМС Joomla
Joomla
Спасибо, все было отлично!
Рекомендую к сотрудничеству.
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