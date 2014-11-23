Был сделан заказ. Разработка сайта с БД и программированием за 200 у.е. Геннадий - контактное лицо попросил срок 2 недели - это так чтоб не спешить. Предоплаты взял 1600 грн. из них 150 за доменное имя и 400 за хостинг который принадлежит самому Геннадию. Прошло 2 недели. Геннадий предложил делать сайт на джумле и прислал возможные образцы оформления сайта. Я так понимаю это были шаблоны сайтов на Джумле. Я выбрал один пример и все. Он даже не спрашивал четкое тех задание. При программировании надо учитывать мелкие нюансы. Еще через 2 недели, я написал ему чтобы он возвращал деньги, потому как я больше не хочу с ним работать. Он сказал что это я разрываю договор и 50 % суммы он оставляет у себя. Но при этом начал как то суетиться. Началась какая то работа. Правда с вечными ограничениями. Например нельзя переименовывать файлы кириллицей или нельзя сделать прогресс бар при загрузке файлов.... Но самое главное, что оказалось, что его хостинг не поддерживает загрузку больших объемов файлов. Т.е. я не смог закачать файл больше 70 мег. А мне бывает надо и более 1 Гб. Об этом он был предупрежден в самом начале. В конце концов он просто морозился. Просто долго не отвечал на письма или не брал трубку. Я Связался с другим веб дизайнером и он за 300 у.е. сделал мне все с нуля на джумле, со всеми моими капризами и поднял сервер на моем личном компьютере и разместил сайт там. Т.е. проблема хостинга отпала. Через некоторое время мне пишет Геннадий и говорит что я ему должен оставшуюся часть долга, т.к. типа мой дизайнер немного подправил сайт самого Геннадия и все. Я конечно не согласился. После этого контактов не было. Кстати, мой диз сказал что программирование у Геннадия очень сильно хромает. Читатели знайте. Геннадий - владелец хостинга. У него есть знакомые программеры, дизайнеры. Он им дает задание, а когда те смогут его выполнить - не известно. Я не советую давать ему серьезные задачи. Если есть вопросы, звоните 0966267481 Елена.