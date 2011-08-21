Сделать верстку сайта

Вот это нужно сверстать:

http://5.print.ua/

блочно, кроссбраузерно.

исполнительно должен быть по-большей части онлайн. при успешном выполнении работы будут предоставлены и другие заказы на верстку.

указываете цену и срок за эту верстку в своих предложениях к данному проекту.