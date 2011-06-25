Подправить верстку на 2 сайтах

Приветствую!

Нужен толковый верстальщик, который сможет в режиме реального времени помочь подправить верстку на двух сайтах.

В общих чертах задачи следующие:

1. Устранить мелкие недоделки предыдущего верстальщика.

2. Подключить jquery-библиотеки (несколько).

3. Проверить и подправить кроссбраузерность (в целом все ок, но есть небольшие недоработки).

Бюджет 20 вмз, приступить надо в самое ближайшее время. Кто готов - оставляйте аську, сразу свяжусь, т.к. сижу тут и мониторю лист заявок на проект.

Всем удачи!