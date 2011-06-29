Вёрстка шаблона для Smarty

$50
HTML-версткаЗавершен4 заявки142 просмотра
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Нужно натянуть готовый шаблон на движок PG Real Estate (используется шаблонизатор Smarty)

12 лет назад
feelhigh
Орлов 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ligerov
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$40
1 день
Заказал у Дмитрия довольно кропотливую вёрстку. Сделано очень быстро и качественно. Рекомендую
Четкое и понятное ТЗ, своевременная оплата! Всем рекомендую.
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