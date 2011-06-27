Верстка сайта и интеграция

Вёрстка дизайн макета для интернет магазина одежды
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Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Требуется сделать верстку макета и интеграцию готового в движок CMS .
Сайт для которого нужно: http://www.kupalnikshop.ru/index.html.
Сайт состоит из одной главной страницы, трех внутренних, и семи внутренних однотипных страниц, с переходами по фотографиям.
Макет сайта лежит тут: http://narod.ru/disk/17930200001/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA.rar.html
К сожалению сумма не большая, кто возьмется?сумма 5500 руб.
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