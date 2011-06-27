HTML вёрстка WordPress темы по PSD

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется сделать верстку макета и интеграцию готового в движок CMS . Сайт для которого нужно: http://www.kupalnikshop.ru/index.html. Сайт состоит из одной главной страницы, трех внутренних, и семи внутренних однотипных страниц, с переходами по фотографиям. Макет ...
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Требуется качественная, детальная вёрстка HTML тем под WordPress на постоянной основе. Работа в команде. Телефонная доступность обязательна.
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