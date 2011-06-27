Доработка сайта на Битрикс

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется сделать верстку макета и интеграцию готового в движок CMS . Сайт для которого нужно: http://www.kupalnikshop.ru/index.html. Сайт состоит из одной главной страницы, трех внутренних, и семи внутренних однотипных страниц, с переходами по фотографиям. Макет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработать сайт на Битрикс- доработка функционала и изменения в верстке.
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