Оптимизация сайта под Internet Explorer

$5
HTML-версткаЗавершен3 заявки195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт http://www.chkola-bizovo.ru/ не корректно отображается в Internet Explorer.

На страницах сайта виден только заголовок, а сама статья не отображается.

Нужно оптимизировать сайт для нормального просмотра сайта во всех браузерах, особенно обязательно в Internet Explorer (во всех версиях)

В прикрепленном файле находятся файлы стилей.

icq 603805481

[email protected]

12 лет назад
zapsib
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
29 отзывов
Выбранный исполнитель
korolev_k
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад
$4
1 день
Спасибо! все сделал быстро и правильно, даже лишнюю работу выполнил. Обращусь еще!
  • Похожие заказы

  • Верстка сайта и интеграция

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется сделать верстку макета и интеграцию готового в движок CMS . Сайт для которого нужно: http://www.kupalnikshop.ru/index.html. Сайт состоит из одной главной страницы, трех внутренних, и семи внутренних однотипных страниц, с переходами по фотографиям. Макет ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка41 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переверстать измененную шапку и дизайн сайта

    Добрый день, верстальщики. Необходимо сверстать новую шапку для проекта, а также фон странички. Текущая версия проекта - http://motogon.dev.stylepix.net/ То, что нужно сверстать - во вложении (исходник будет выслан отдельно при выборе исполнителя). Фактически нужно взять стили с сайта и ...

    Дизайн сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интегрировать слайдер Flashxml.net в DLE 9.3 сайт

    Есть сайт на DLE 9.3 UTF-8 : awars.net В него нужно интегрировать этот слайдер: http://www.flashxml.net/banner-rotator.html Желательно: настроить вывод в слайдер из одной категории новостей через доп. поля - но не обязательно, достаточно даже просто вставить слайдер. Контакты для ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать верстку 8 страниц

    Нужно сделать верстку 8-ми страниц, верстка блочная поддержка всеми браузерами включая ie6 переключение полей посредством скрипта

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Одеть дизайн на движок Shop CMS

    $70

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Есть работа которую нужно сделать за 2 дня но ни как не дольше. Нужно одеть дизайн на движок Shop CMS Работа срочная жду предложений Я с вами свяжусь

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Натянуть дизайн на CMS

    $100

    Требуется натянуть готовый дизайн (исходники в .ai) на простую самописную CMS без изменения функционала пример работы CMS http://detti-mag.ru/ дизайн (картинки) http://dl.dropbox.com/u/22046243/deti%202.zip Сроки сжатые, начать работать надо сегодня

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад