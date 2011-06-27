Переверстать измененную шапку и дизайн сайта

Добрый день, верстальщики.

Необходимо сверстать новую шапку для проекта, а также фон странички.

Текущая версия проекта - http://motogon.dev.stylepix.net/

То, что нужно сверстать - во вложении (исходник будет выслан отдельно при выборе исполнителя).

Фактически нужно взять стили с сайта и изменить те, что относятся к шапке и фону.

Пожалуйста, оставляйте заявки с сроками и ценами.