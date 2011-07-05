Верстка и интеграция дизайн-макета в Shop-Script

Сайт http://www.chkola-bizovo.ru/ не корректно отображается в Internet Explorer. На страницах сайта виден только заголовок, а сама статья не отображается. Нужно оптимизировать сайт для нормального просмотра сайта во всех браузерах, особенно обязательно в Internet Explorer (во всех версиях) В ...