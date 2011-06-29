Верстка PSD->HTML

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется сделать верстку макета и интеграцию готового в движок CMS . Сайт для которого нужно: http://www.kupalnikshop.ru/index.html. Сайт состоит из одной главной страницы, трех внутренних, и семи внутренних однотипных страниц, с переходами по фотографиям. Макет ...
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Требуется сверстать одну страницу, телефон и емейл - текстом. В меню возможно будет больше пунктов. Обратный курсив в ссылке "Серия дверей ДМ2" реализовывать не нужно. Шаблон - фиксированный, нетянущийся по ширине.
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