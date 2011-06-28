Требуется верстка

Задача: 1) Есть 2 сайта. 2) Есть 2 шаблона в psd формате, содержащих всю графику с этих сайтов. Нужно на выходе получить 2 работающих сайта-магазина на joomla+virtuemart. Структура сайтов простенькая. Для интересующихся: оставляем заявки здесь с ПРИМЕРНЫМИ ...