Аналог advancer.su по идее и функционалу

Дизайн закажем отдельно. понадобится только верстка.

нужен хороший и удобный движок под эту задачу.

Требуется максимально продуманный код к кэшированием, хранимыми процедурами и прочими приблудами, общая цель которых минимизировать нагрузку на сервер. Рекомендации по серверу тоже нужны заранее.

Требуется разбить проект на логичные подэтапы, у каждого из которых должна быть своя цена. Позже это оформится к четкое ТЗ, написание которого должно быть первым этапом.

Цель – реально работающий проект за 30 дней, к которому позже постоянно будет добавляется функционал. то уже по согласованию сторон. Ведь все что есть на advancer.su сразу реализовывать не то что долго – почти нереально.

Обязательные требования:

Обязателен опыт работы в больших проектах с большими нагрузками.

Наличие портфолио и подтвержденных отзывов