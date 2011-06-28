Аналог advancer.su по идее и функционалу

$1400
HTML-версткаЗакрыт2 заявки174 просмотра
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Дизайн закажем отдельно. понадобится только верстка.

нужен хороший и удобный движок под эту задачу.

Требуется максимально продуманный код к кэшированием, хранимыми процедурами и прочими приблудами, общая цель которых минимизировать нагрузку на сервер. Рекомендации по серверу тоже нужны заранее.

Требуется разбить проект на логичные подэтапы, у каждого из которых должна быть своя цена. Позже это оформится к четкое ТЗ, написание которого должно быть первым этапом.

Цель – реально работающий проект за 30 дней, к которому позже постоянно будет добавляется функционал. то уже по согласованию сторон. Ведь все что есть на advancer.su сразу реализовывать не то что долго – почти нереально.

Обязательные требования:

Обязателен опыт работы в больших проектах с большими нагрузками.

Наличие портфолио и подтвержденных отзывов

12 лет назад
antop
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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