Создать шаблон для osCommerce 3

$100
HTML-версткаЗакрыт2 заявки156 просмотров
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Требуется создать шаблон для osCommerce 3 на основе сайта http://www.pro-brite.ru

12 лет назад
fat_rat
Юрий 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Venom4eg
Андрей 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$40
90 дней
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