Верстка 2-х внутренних страниц (локально)

Предыдущий исполнитель, который взялся за проект с заданием не справился, поэтому пришлось отдать проект Денису. В работе Денис оказался настоящим профессионалом! Работу делает очень быстро, качественно и не мучает заказчика лишними вопросами и уточнениями. Все строго по делу! Правок после его работы остается очень мало, достаточно внимательно переносит все элементы с PSD в HTML. Крайне рекомендую, т.к. это уже 5ый или 6ой мой верстальщик и я знаю о чем говорю :)