Верстка 2-х внутренних страниц (локально)

$25
HTML-версткаЗавершен6 заявок258 просмотров
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Необходимо сверстать 2 внутренние страницы. Верстка главной и части внутренних уже есть, можно использовать.

Соблюдать кроссбраузерность.

1. Заверстать страницу checkout.

2. Наложить слой затемнения с анимацией, аналогично тому, как это показано в превью loadder_preview.jpg на следующие блоки:

http://clip2net.com/clip/m86335/1308860073-clip-38kb.jpg

http://clip2net.com/clip/m86335/1308860133-clip-32kb.jpg

http://clip2net.com/clip/m86335/1308860173-clip-31kb.jpg

3. Заверстать страницу profile.

4. Заверстать кнопки Profile/Logout наверху страницы и реакцию на них. http://clip2net.com/clip/m86335/1308860805-clip-7kb.jpg

12 лет назад
Axel_zeppelin
Олег Сегаль 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
sly_cake
Че Настя 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$25
1 день
Настя взялась за работу, которую обещала сделать за 1 день (рабочий, не сутки). К вечеру отдала работу с очень многими ошибками. Невнимательно были перенесены некоторые моменты из PSD в HTML, некоторые элементы Настя просто решила не делать. После просьбы исправить-перестала отвечать на сообщения. В результате пришлось отдать задание другому исполнителю. Вот некоторые примеры(слева-работа Насти, справа-исходник дизайна): http://clip2net.com/clip/m86335/1309527905-clip-222kb.jpg http://clip2net.com/clip/m86335/1309528064-clip-177kb.jpg http://clip2net.com/clip/m86335/1309528238-clip-221kb.jpg В целом, думаю, что работать с Настей можно, но не в ситуации цейтнота...
den_di_den
Денис 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$25
1 день
Предыдущий исполнитель, который взялся за проект с заданием не справился, поэтому пришлось отдать проект Денису. В работе Денис оказался настоящим профессионалом! Работу делает очень быстро, качественно и не мучает заказчика лишними вопросами и уточнениями. Все строго по делу! Правок после его работы остается очень мало, достаточно внимательно переносит все элементы с PSD в HTML. Крайне рекомендую, т.к. это уже 5ый или 6ой мой верстальщик и я знаю о чем говорю :)
Довольно интересный проект. Сложности были но все обсудили и решили)
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