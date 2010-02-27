Адаптация разметки JQuery плагина

Есть плагин http://www.i-marco.nl/weblog/archive/2010/02/27/yup_yet_another_jquery_accordi

Есть сайт stezja.kiev.ua, правое меню которого будет заменено на указанное выше, я пробовал внедрить, но своими силами у меня не хватает знаний сделать разметку.

Задача сверстать следующим образом:

Элементы верхнего уровня меню содержат кнопку разворота субменю возле левой границы, кнопку предпросмотра страницы у правой границы и текст ссылки между ними. Вложенные элементы содержат текст ссылки и только кнопку предпросмотра страницы у правой границы.

В случае, если текст ссылки умещается на одной строке, то графические элементы выстраиваются так, что бы их центр и средина текста по высоте находились на одной линии (вертикальное выравнивание по центру).

Иллюстрация: http://img855.imageshack.us/img855/1553/menu1l.png

В случае, если если текст ссылки переходит на следующую строку, то выравнивание в верхней строке сохраняется, а текст на следующей строке выравнивается по ширине вдоль всего элемента.

Иллюстрация: http://img844.imageshack.us/img844/7389/menu2l.png

В итоге на каждое графическое изображение должна быть возможность повесить событие .click()!

HTML структура используемая плагином вполне устраивает и она уже перенесена на сайт, так, что желательно ёё сохранить :)

Архив плагина: http://www.i-marco.nl/weblog/jquery-accordion-3/demo.zip

Демо: http://www.i-marco.nl/weblog/jquery-accordion-3/

Посмотреть наметки на целевом сайте:http://stezja.kiev.ua/index0.php